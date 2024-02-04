Более 70% туляков планируют пройти диспансеризацию в 2024 году

Более 70% туляков пройдут диспансеризацию в нынешнем году.Об этом во время Дня здоровья на выставке-форуме "Россия" рассказал главный специалист по медицинской профилактике Тульской области Владимир Кулагин.
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