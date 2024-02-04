ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    за рубежом разве друзья ???🤔Владимир Путин: З...
  • Зоя Копань
    Это так ненавязчиво пиарят губернатора Тульской области? Видать и вправду будет баллотироваться после Путина!Шаман, Дзюба, Тим...
  • Betahon
    Во-первых, зачем употреблять гражданское слово в военно-оборонной тематике; во-вторых, Дума и Президент приняли венце...Тульская область ...

Более 70% туляков планируют пройти диспансеризацию в 2024 году

Более 70% туляков планируют пройти диспансеризацию в 2024 году

Более 70% туляков пройдут диспансеризацию в нынешнем году.Об этом во время Дня здоровья на выставке-форуме &quot;Россия&quot; рассказал главный специалист по медицинской профилактике Тульской области Владимир Кулагин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх