Снайперы сбили два гексакоптера «Баба Яга» ВСУ на красноармейском направлении

Снайперская пара 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск в ночное время сбила два гексакоптера «Баба Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии