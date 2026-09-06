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Радимов о 2:1: «Сколько дифирамбов пелось «Спартаку» в начале чемпионата? А «Динамо» уже их обогнало. Все по делу, ключевое – это потеря Барко»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении « Спартака » от «Динамо» (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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