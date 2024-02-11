ВС РФ ликвидировали 140 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

РИА Новости/Сергей Аверин Подразделения группировки "Центр" ВС РФ ликвидировали 140 украинских боевиков в ходе отражения атаки 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
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