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ВС РФ ликвидировали 140 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ ликвидировали 140 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

РИА Новости/Сергей Аверин Подразделения группировки "Центр" ВС РФ ликвидировали 140 украинских боевиков в ходе отражения атаки 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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