Бросал вызов Ротенбергу, покорил Омск, а теперь может сделать суперклуб в Китае. Крылов возвращается в КХЛ?

Его отправляют в поднимать «Куньлунь».Матч «Спартак» — «Авангард». Омичи одерживают крупную победу в столице, делая серьезную заявку на то, что они станут самым неудобным соперником в первом раунде плей-офф.
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