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Украина призвала не подписавший Римский статут Туркменистан «арестовать» Путина. Киев понадеялся на уважение решения МУС

Украина призвала не подписавший Римский статут Туркменистан «арестовать» Путина. Киев понадеялся на уважение решения МУС

МИД Украины призвал Туркменистан арестовать Путина во время его визита в страну Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало Туркменистан «арестовать» президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Наивность в данном случае этих хохлов точь в точь сейчас тут как у наивных малолеток... Тупее, пожалуй, нигде не найти же дураков... Разум побогаче будет даже  у малых деток...
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