Украина призвала не подписавший Римский статут Туркменистан «арестовать» Путина. Киев понадеялся на уважение решения МУС

МИД Украины призвал Туркменистан арестовать Путина во время его визита в страну Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало Туркменистан «арестовать» президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии