Уиткофф: Трамп настаивает на прямых переговорах России и Украины, а если этого не произойдёт, то США выйдут из процесса

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил изданию Breitbart News, что отказ киевских властей от территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вопрос доступа Украины к Днепру и Чёрному морю являются главными темами переговоров.
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