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«Мы видим свет в конце туннеля»: Дрозденко рассказал, когда улучшится ситуация с топливом в Ленинградской области

«Мы видим свет в конце туннеля»: Дрозденко рассказал, когда улучшится ситуация с топливом в Ленинградской области

Перебои вызваны атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия, что сократило производство бензина АИ-92 и АИ-95.

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