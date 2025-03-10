8-минутный трейлер The First Berserker: Khazan посвящён обзору боевой системы Новый обзо...

8-минутный трейлер The First Berserker: Khazan посвящён обзору боевой системыНовый обзорный трейлер предстоящей экшен-RPG The First Berserker: Khazan, основанной на вселенной DNF (Dungeon & Fighter), рассказывает о боевой системе.
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