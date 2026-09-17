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Китай против «адских» санкций: геополитический вызов Вашингтону

Китай против «адских» санкций: геополитический вызов Вашингтону

Китай ожидаемо выступил против нового этапа санкционного давления США на Россию, продемонстрировав, что рассматривает двустороннее сотрудничество с Москвой не как ситуативный экономический контракт, а как часть более широкой геополитической конфигурации.

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