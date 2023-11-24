Именитые спортсмены и соратники Юрия Лужкова выступят на теннисном турнире «Кожаная Кепка»

Друзья, соратники Юрия Лужкова и именитые спортсмены выступят на теннисном турнире «Кожаная Кепка». Турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова пройдет 9 декабря в Лужниках по инициативе Фонда Юрия Лужкова и спортклуба «Мультиспорт» при поддержке производителя экологических продуктов Vimavita и конного завода «Веедерн», который предоставит призы.