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Аналитики составили прогнозы и объяснили, почему рубль не укрепляется несмотря на интервенции ЦБ

Сценариев план: нацвалюту ждет ослабление до 72 руб./$ к концу мартаАналитики составили прогнозы и объяснили, почему рубль не укрепляется несмотря на интервенции ЦБК концу I квартала российская валюта может торговаться к американской по 68,2–71,8.

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