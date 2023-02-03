Аналитики составили прогнозы и объяснили, почему рубль не укрепляется несмотря на интервенции ЦБ

Сценариев план: нацвалюту ждет ослабление до 72 руб./$ к концу мартаАналитики составили прогнозы и объяснили, почему рубль не укрепляется несмотря на интервенции ЦБК концу I квартала российская валюта может торговаться к американской по 68,2–71,8.