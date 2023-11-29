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Агент Тюкавина: «Мне присылают предложения из Европы каждые два дня. Этот сезон точно закончим в «Динамо»

Агент Тюкавина: «Мне присылают предложения из Европы каждые два дня. Этот сезон точно закончим в «Динамо»

«Мы ведем диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были еще и летом — причем не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться.

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