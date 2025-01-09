ПВО за ночь отразили атаку 15 беспилотников над Россией

Русские системы противовоздушной обороны в ночь накануне отразили атаку 15 украинских беспилотников.Угрозу удалось нейтрализовать в трёх регионах страны, включая Белгородскую и Брянскую области, а также Краснодарский край.
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