Кэмерон Диас в тотал-дениме на музыкальном фестивале

Кэмерон Диас провела выходные в долине Напа, куда была приглашена на фестиваль BottleRock. 51-летняя актриса, которая два месяца назад во второй раз стала мамой, поднялась на сцену перед толпой зрителей, чтобы приготовить закуски и поговорить о вине.