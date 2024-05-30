Кэмерон Диас в тотал-дениме на музыкальном фестивале

Кэмерон Диас провела выходные в долине Напа, куда была приглашена на фестиваль BottleRock. 51-летняя актриса, которая два месяца назад во второй раз стала мамой, поднялась на сцену перед толпой зрителей, чтобы приготовить закуски и поговорить о вине.
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