Для тех, кто в танке

Вадим Кузнецов

Довольно странное поведение. По военной профессии Уильям - вертолетчик. Ну чего он в танк полез? Кстати, он действующий военнослужащий армии королевства. И что же, он в британской форме полез в украинский танк? Или еще и форму украинскую нацепил?? И в таком виде засветился. Участие в вооруженном конфликте в составет войск иностранного государства. Дурдом.