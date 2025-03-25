Гений про злодейства Господи, но эти вырожденцы носители королевских фамилий куда лезут? Какой ты, на .
Для тех, кто в танке
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Обычный пиар - чего здесь обсуждать? Когда-то в детстве читал про короля Артура... рыцарей "Круглого стола"... 😦
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11 час.
Вадим Кузнецов
Довольно странное поведение. По военной профессии Уильям - вертолетчик. Ну чего он в танк полез? Кстати, он действующий военнослужащий армии королевства. И что же, он в британской форме полез в украинский танк? Или еще и форму украинскую нацепил?? И в таком виде засветился. Участие в вооруженном конфликте в составет войск иностранного государства. Дурдом.
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10 час.
Геннадий Хрипунов
А что, этому выродку британскому слабо пересечь границу на танке на нашу Российскую землю или у него штаны уже полные внутреннего дерьма в цвет детского поноса ?
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8 час.
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