Новости часа. 21 июля. ВСУ готовит провокации в Черниговской области. ЦБ поднял курс доллара до максимума. Китай стал тайным победителем ЧМ

Зеленский созывает командиров Владимир Зеленский собрал в Киеве ключевых генералов и комкоров на совещание, участвовали руководители 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го армейских корпусов, а также 30-го корпуса морской пехоты.