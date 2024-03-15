В системе ДЭГ наблюдаются задержки из-за большой нагрузки на систему

ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) испытывает большую нагрузку, сообщил в беседе с ТАСС глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Олег Артамонов.
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