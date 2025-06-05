Минтимер Шаймиев: «Все эти годы «Татар-информ» шел в ногу со временем»

Завтра «Татар-информ» отметит 35 лет со дня создания. С праздником коллектив агентства поздравил Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, который и подписал Постановление бюро Татарского обкома КПСС 6 июня 1990 года, будучи его Первым Секретарем.