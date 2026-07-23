Киев призывает «принудить» Россию не бить по «зерновому коридору»

Украинские власти после череды российских ударов по портам на Чёрном море и по судам, которые туда направлялись, решили обратиться к «партнёрам» с призывом, видите ли, принудить Россию «не бить по зерновому коридору».
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