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Киев призывает «принудить» Россию не бить по «зерновому коридору»

Киев призывает «принудить» Россию не бить по «зерновому коридору»

Украинские власти после череды российских ударов по портам на Чёрном море и по судам, которые туда направлялись, решили обратиться к «партнёрам» с призывом, видите ли, принудить Россию «не бить по зерновому коридору».

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