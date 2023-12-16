Александр Скубченко: Украина мечтает о членстве в ЕС, но получит веслом по голове: национальная традиция

По поводу политического решения Совета ЕС о начале процедуры переговоров о членстве Украины в ЕС, которое, как сказал Макрон, не несёт никаких юридических последствий, могу сказать только одно: скакать за мечту, а получить веслом по голове — это уже национальная традиция в Украине.