Александр Скубченко: Украина мечтает о членстве в ЕС, но получит веслом по голове: национальная традиция

По поводу политического решения Совета ЕС о начале процедуры переговоров о членстве Украины в ЕС, которое, как сказал Макрон, не несёт никаких юридических последствий, могу сказать только одно: скакать за мечту, а получить веслом по голове — это уже национальная традиция в Украине.
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