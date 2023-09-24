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Саккари посвятила победу в Гвадалахаре дедушке, который умер в прошлом году

«Я хочу поблагодарить своего тренера Тома, который со мной последние пять лет. Мы ждали второго титула больше четырех лет.

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