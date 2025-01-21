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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев – игрок с наибольшим количеством полуфиналов мужских «Больших шлемов» в Открытой эре, у которого нет титула

Зверев – игрок с наибольшим количеством полуфиналов мужских «Больших шлемов» в Открытой эре, у которого нет титула

Александр Зверев девятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обладатель антирекорда Открытой эры по количеству полуфиналов «Больших шлемов» без побед на этих турнирах.

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