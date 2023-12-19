ЧЕМУ ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ У ЭЛИТНОЙ ПРOСТИТУТКИ

К проституткам в обществе отношение неоднозначное. Мужчины нередко прибегают к их услугам, а вот женщины относятся к таким барышням с презрением, называя их «женщинами с низкой социальной ответственностью».
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