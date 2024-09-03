Миронов предложил Медведеву снять запрет на смертную казнь для террористов

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-председателю Совбеза Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением разрешить смертную казнь для преступников, совершающих террористические акты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии