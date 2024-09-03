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Миронов предложил Медведеву снять запрет на смертную казнь для террористов

Миронов предложил Медведеву снять запрет на смертную казнь для террористов

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-председателю Совбеза Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением разрешить смертную казнь для преступников, совершающих террористические акты.

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Комментарии
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Eduard
И не только.Все даже не просят,а требуют!
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