«Ман Сити» запросил 75 млн евро за Родри. «Реал» ведет прямые переговоры с «горожанами» (Патрик Бергер)

«Манчестер Сити» запрашивает 75 миллионов евро за Родри, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер. В данный момент « Реал » и « Ман Сити » ведут прямые переговоры о трансфере испанского полузащитника, при этом Родри заинтересован в переходе в мадридский клуб.