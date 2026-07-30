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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» запросил 75 млн евро за Родри. «Реал» ведет прямые переговоры с «горожанами» (Патрик Бергер)

«Манчестер Сити» запрашивает 75 миллионов евро за Родри, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер. В данный момент « Реал » и « Ман Сити » ведут прямые переговоры о трансфере испанского полузащитника, при этом Родри заинтересован в переходе в мадридский клуб.

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