Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских сборных по кёрлингу, отклонив апелляции национальной федерации и самих атлетов.
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