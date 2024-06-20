Рубль укрепляется, потому что с рынка ушли спекулянты - считают многие. Но похоже, они, наоборот, пришли

Снова будем рассуждать о том, что происходит с рублем. Моя позиция, как вы уже знаете, заключается в том, что его укрепление преимущественно связано с падением импорта и спроса на валюту, а это падение, в свою очередь, вызвано новым пакетом санкций, заблокировавшим банки, которые еще проводили платежи, прежде всего - с Китаем.