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Рууд о победе над Рублевым: «Я знал, что мне достаточно выиграть сет для выхода из группы. Когда я это сделал, мне стало легче»

Рууд о победе над Рублевым: «Я знал, что мне достаточно выиграть сет для выхода из группы. Когда я это сделал, мне стало легче»

Он обыграл россиянина 6:4, 5:7, 6:2 и вышел из группы со второго места. «Это был тяжелый матч. Всегда тяжело против Андрея.

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