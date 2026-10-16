С 29 сентября по 6 октября в Комарове прошла резиденция «Театр. Искусство. Наука», объединившая 50 молодых «физиков» и «лириков» и 50 экспертов в поисках новых смыслов, идей и проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума вводит шт...
- У первого пациент...
- МЕ В Норвегии более ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым