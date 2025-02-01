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На Камчатке ожидают сильное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни

На Камчатке ожидают сильное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни

Ученые на Камчатке спрогнозировали в ближайшие дни мощное извержение вулкана Безымянный. Об этом РИА «Новости» сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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