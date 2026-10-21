Лера Кудрявцева записала видео из дома — лежа на диване, в бордовом халате. 55-летняя ведущая «Звезды сошлись», судья «Суперстар!», исполнительница хита «Дамы за 30» и бывшая возлюбленная Сергея Лазарева говорила о том, что ее давно выводит из себя: друзья начинают переписку с пустого «Привет!».