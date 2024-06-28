Вкусно, как у бабушки: пышные яблочные оладьи на сметане

Любимая выпечка с приятной яблочной кислинкой фото: Freepik Company S.L. - www.freepik.comДелимся с вами еще одним исконно русским блюдом — легким рецептом выпечки, который станет прекрасным вариантом для завтрака в выходной день.
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