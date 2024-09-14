Украина атаковала Воронеж, Курск и Белгород: главное за сутки

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую область и еще несколько регионов, армия РФ создала подземную военную базу на Украине, президент США Джо Байден впервые отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина об ударах вглубь РФ.