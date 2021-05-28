Яркая блондинка из "Женского квартала" показала, как встречает рассвет: "Любите меня..."

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару растрогала публику нежным образом 34-летняя актриса, окончившая факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, решила все же связать свою жизнь со сценой.
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару растрогала публику нежным образом 34-летняя актриса, окончившая факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, решила все же связать свою жизнь со сценой.
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