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Яркая блондинка из "Женского квартала" показала, как встречает рассвет: "Любите меня..."

Яркая блондинка из "Женского квартала" показала, как встречает рассвет: "Любите меня..."

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару растрогала публику нежным образом 34-летняя актриса, окончившая факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, решила все же связать свою жизнь со сценой.

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