Трамп допустил прекращение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может прекратить военную поддержку Украины. В интервью журналистам он отметил: «Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться разрешения конфликта».
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