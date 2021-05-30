Русская весна

115 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VORON VoronS
    Даже природа против рогулей!!!Это из России! — ...
  • Владимир Рудыч
    У нас уже подорожало всё , а укропии это ещё предстоит ... А вообще то что за мода постоянно стращать укропией !??? п...Украинцев ждёт ре...
  • Vasil Cornev
    Какая договоренность может быть с марионетками и педерастами? Гнать пинками бандерлогов до самого Днепра!Хамство и шантаж:...

В Совфеде сообщили о «плохих новостях» для Украины

В Совфеде сообщили о «плохих новостях» для Украины

Для Украины пришли «плохие новости», об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что Пентагон провалил испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis.

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх