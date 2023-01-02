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25 очков за 16 игр АПЛ – худший старт «Челси» с сезона-2015/16. Тогда заняли 10-е место

«Челси» неудачно выступает в этом сезоне АПЛ. Лондонский клуб набрал 25 очков в 16 матчах АПЛ этого сезона, одержав 7 побед, потерпев 5 поражений и четырежды сыграв вничью.

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