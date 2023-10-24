Шквалистый ветер стал причиной более 40 происшествий в Барнауле

На утро 24 октября энергетики восстановили электроснабжение в пригородных поселках Барнаула Из-за шквалистого ветра в понедельник, 23 октября, в Барнауле зафиксировали свыше 40 происшествий — падения деревьев на дороги, дворы, автомобили, отключение электричества в пригородных поселках и прочее.
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