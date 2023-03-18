Театр абсурда

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США возрождают атомную промышленность, чтобы поставлять СПГ в Европу

США возрождают атомную промышленность, чтобы поставлять СПГ в Европу

В отличие от многих других стран мира, США сохранили свою ядерную энергетику в относительно рабочем состоянии (в стадии закрытия находятся выработавшие ресурс блоки), что делает перспективу возрождения возможной и, более того, целесообразной.

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