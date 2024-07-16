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«СЭ» опубликовал фото Канчельскиса после драки и пошутил о его словах, что он чувствует себя хорошо: «По лицу так и не скажешь»

Сообщалось, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России рано утром 15 июля повздорил с еще одним посетителем заведения на 1-й Тверской-Ямской.

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