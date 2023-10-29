В ДНР заявили об использовании Киевом шантажа российским газом

Украина пытается вернуть к себе внимание США и Европы, для чего использует шантаж российским газом. По словам советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, Киев пытается продолжить получать деньги и военную помощь, за счет которых уже несколько лет живет украинская верхушка.