Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обеспокоилась возможным ответом Москвы на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
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