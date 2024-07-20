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В Германии испугались возможного ответа Москвы на один вид ударов ВСУ

В Германии испугались возможного ответа Москвы на один вид ударов ВСУ

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обеспокоилась возможным ответом Москвы на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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