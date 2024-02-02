Министр науки РФ Фальков: Создание в Тульской области передовой инженерной школы заложило фундамент для подготовки кадров для ОПК всей страны

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что Тульская область после создания инженерной школы заложила фундамент для подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса всей страны.
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