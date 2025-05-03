Трамп грозит бойкотом саммита НАТО из-за недостаточных расходов союзников на оборону Администрация Дональда Трампа выдвинула странам НАТО жесткие требования по увеличению оборонных расходов.
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Трамп грозит бойкотом саммита НАТО из-за недостаточных расходов союзников на оборону Администрация Дональда Трампа выдвинула странам НАТО жесткие требования по увеличению оборонных расходов.
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