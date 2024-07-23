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Петербургский дневник

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Система стала финансовым гарантом здравоохранения: какую высокотехнологичную медпомощь петербуржцы могут получить бесплатно

Система стала финансовым гарантом здравоохранения: какую высокотехнологичную медпомощь петербуржцы могут получить бесплатно

Об этом рассказал директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» Константин Звоник - Константин Николаевич, объясните, пожалуйста, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) дает обычному гражданину? - Ее можно коротко охарактеризовать так: вид страхования, гарантирующий гражданам России получение бесплатной качественной медицинской помощи.

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