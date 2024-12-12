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Мировое обозрение

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На Украине задержали журналиста Сергея Шевчука

На Украине задержали журналиста Сергея Шевчука

Киевский режим продолжает расправы над теми, кто имеет иную точку зрения. Так, около двух десятков сотрудников СБУ были отправлены на задержание украинского журналиста Сергея Шевчука, который, по данным следствия, «был недовольный социально-экономическим и политическим положением Украины, действиями президента Украины, Верховной Рады, а также ТЦК».

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