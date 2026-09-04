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Царьград

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Инспекция обнаружила в подвале многоэтажки в Фергане бассейн

Инспекция обнаружила в подвале многоэтажки в Фергане бассейн

В подвале дома в Фергане обнаружен бассейн с "сиамскими акулами". Жительница самовольно заняла часть подвального помещения, нарушив нормы водоснабжения.

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