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Танков не будет? Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию

Танков не будет? Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию

Западные страны засомневались в возможности дальнейших поставок тяжелой техники на Украину. «Помощники» Киева не хотят отправлять свои современные танки и предлагают Вооруженным силам Украины (ВСУ) альтернативу, пишет Forbes.

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