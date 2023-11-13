Танков не будет? Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию

Западные страны засомневались в возможности дальнейших поставок тяжелой техники на Украину. «Помощники» Киева не хотят отправлять свои современные танки и предлагают Вооруженным силам Украины (ВСУ) альтернативу, пишет Forbes.
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