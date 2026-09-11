Гран-при Испании-2026. Расписание трансляций

Гран-при Испании Мадрид 11-13 сентября 2026 года Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 14:30 ☀️ 2-я практика: 18:00 ☀️ Суббота 3-я практика: 13:30 ☀️ Квалификация: 17:00 ☀️ Воскресенье Гонка: 16:00 ☀️ Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3» Пятница Практика «Ф-3»: 10:55 Практика «Ф-2»: 12:05 Квалификация «Ф-2»: 16:00 1-я квалификация «Ф-3»: 19:25 2-я квалификация «Ф-3»: 19:55 Суббота 1-я гонка «Ф-3»: 12:05 1-я гонка «Ф-2»: 15:15 2-я гонка «Ф-3»: 19:00 Воскресенье 3-я гонка «Ф-3»: 10:45 2-я гонка «Ф-2»: 12:25 время московское Расселла опять подставили? Или «Мерседес» правильно разрулил битву за победу в Италии?.